"إغاثي الملك سلمان" يوزع 675 حقيبة شتوية في "البيضاء"

المركز قدّم مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الحريق بمأرب

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية؛ 2020، 675 حقيبة شتوية بمحافظة البيضاء.

وقد تم توزيع 405 حقائب شتوية للنازحين في مديرية مسورة، تشتمل على 810 جاكيتات كبيرة ، و810 جاكيتات صغيرة، و 810 كنزات كبيرة، و810 كنزات صغيرة، و810 بطانيات كبيرة، و810 بطانيات صغيرة، استفاد منها 405 أسر، كما تم توزيع 270 حقيبة شتوية للنازحين في مديرية الزاهر، تشتمل على 540 جاكيتًا كبيرًا، و540 جاكيتًا صغيرًا، و540 كنزة كبيرة، و540 كنزة صغيرة، و540 بطانية كبيرة، و540 بطانية صغيرة، استفاد منها 270 أسرة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها.

من ناحية أخرى وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مواد إيوائية للنازحين المتضررين من الحريق في وادي ذنة بمديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب، شملت خيامًا وبطانيات وبسطًا.

هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1,200 كرتون من التمور للأسر المتضررة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، استفاد منها 1,200 أسرة.