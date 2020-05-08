مدير جامعة المؤسس بعد قرار التمديد: أعتز بالثقة الملكية وسنسعى لتحقيق تطلعات القيادة

شكر وزير التعليم على جهوده في تطوير المنظومة التعليمية

رفع مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، خالص الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على الثقة الملكية بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتمديد خدمته كمدير لجامعة الملك عبدالعزيز لمدة أربع سنوات، مؤكداً على بذل قصارى جهده مع زملائه منسوبي ومنسوبات الجامعة ليكونوا أهلاً لثقة القيادة وتحقيق تطلعاتها في ظل رؤية المملكة 2030.

وثمن "اليوبي"، الثقة الملكية التي عدّها وساماً يعتز بها، مبيناً أن لها عظيم الأثر في تقديم مزيد من الإنجازات والأعمال التي تتواءم مع الرؤية الطموحة.

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على دعمه وتشجيعه الدائم ومساهمته في تطوير المنظومة التعليمية بالجامعة وكافة قطاعات التعليم بالمملكة.



ودعا في ختام تصريحه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يحفظ بلادنا ويديم أمنها ورخاءها وعزها.