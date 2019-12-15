وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض مع سفير اليابان مستجدّات القضايا في المنطقة

خلال لقائه بمكتبه في الوزارة اليوم

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية السيد كاتسو هيكو تاكاهاشي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدّات القضايا في المنطقة.

وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير اليابان

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15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441 05:44 PM

خلال لقائه بمكتبه في الوزارة اليوم

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستعرض مع سفير اليابان مستجدّات القضايا في المنطقة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة، اليوم؛ سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية اليابانية السيد كاتسو هيكو تاكاهاشي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدّات القضايا في المنطقة.

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وزير الدولة للشؤون الخارجية سفير اليابان

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