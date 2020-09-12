أمريكا: "حفتر" تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية

الجيش الوطني يفي به في موعد أقصاه غدًا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (السبت)، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.

وذكر الجيش الوطني الليبي في بيان أوردته "رويترز" أنه نقل الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.

ليبيا

0

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 09:03 PM

الجيش الوطني يفي به في موعد أقصاه غدًا

أمريكا: "حفتر" تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 359

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (السبت)، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.

وذكر الجيش الوطني الليبي في بيان أوردته "رويترز" أنه نقل الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020