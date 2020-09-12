أمريكا: "حفتر" تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية

الجيش الوطني يفي به في موعد أقصاه غدًا

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم (السبت)، أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.

وذكر الجيش الوطني الليبي في بيان أوردته "رويترز" أنه نقل الالتزام الشخصي للمشير حفتر بالسماح بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر.