بالفيديو .. سفير بريطانيا في العراق يصوم أول يوم رمضان مع المسلمين

بث السفير البريطاني في العاصمة العراقية بغداد ستيفن هكي مقطع فيديو يعلن فيه أنه يصوم أول يوم من شهر رمضان المبارك تضامناً مع المسلمين.

وظهر "ستيفن" وهو في مطبخ منزله يجهز السحور، وقال "أشارككم هذا الفيديو ليبقى ذكرى عن صيامي لأول مرة في رمضان."

السفير البريطاني حرص على أن يتسحر على "بعض" التمر واللبن والماء، كما ظهر في مقطع الفيديو، وقد أعجبت وزارة الخارجية البريطانية بمقطع الفيديو.

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