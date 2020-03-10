المرصد السوري يكشف عن تسجيل إصابات عدة بكورونا

داخل محافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية

انتشر فيروس كورونا "كوفيد-19"، بصورة رئيسة بمحافظات دمشق وطرطوس واللاذقية وحمص السورية وتم تسجيل إصابات كثيرة ووفاة البعض من المصابين ووضع آخرين منهم بـ"الحجر الصحي".



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، في بيان له اليوم أن أطباء بمشافي ضمن تلك المحافظات أكدوا أنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات النظام السوري بالتكتم على انتشار فيروس كورونا المعدي هناك.



وتشهد سوريا حالياً عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين، فضلاً عن القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها، علماً بأن السلطات الإيرانية سجلت آلاف الإصابات بفيروس كورونا توفي على إثرها عشرات الأشخاص.