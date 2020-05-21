"سجون نجران" تدشن مركز التواصل مع النزلاء عبر الهاتف

للرد على استفساراتهم وشكاويهم

دشنت مديرية السجون بمنطقة نجران ممثلة بإدارة سجن نجران العام اليوم مركز التواصل والخاص بالتواصل مع النزلاء عبر الهاتف للرد على استفساراتهم وشكاويهم.

ويأتي إنشاء هذا المركز تسهيلاً للنزلاء في تلبية طلباتهم وحل شكاويهم وإفهامهم لما يشكل عليهم بشكل مباشر وإنجازها في وقت أقل وبصورة كاملة.