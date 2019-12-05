"الصحة" تحذر: بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية عقوبته السجن والغرامة 100 ألف ريال

حذرت وزارة الصحة الصيادلة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وأكدت أن هذا ممنوع .
وقالت "الصحة: "في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ."
وزارة الصحة المضادات الحيوية
اضافة الى الغاء الترخيص
حذرت وزارة الصحة الصيادلة من بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية، وأكدت أن هذا ممنوع .
وقالت "الصحة: "في حال بيع المضادات الحيوية بدون وصفة طبية فإن العقوبات تتضمن السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وإلغاء الترخيص، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال ."