جدة .. بلدية بريمان تزيل 4 مبانٍ تحت الإنشاء و3 أسوار مخالفة

في إطار منع انتشار التعديات التي تساهم في بناء العشوائيات

أزالت بلدية بريمان الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة عددًا من التعديات داخل أحياء بريمان الشعبي والأجواد الشعبي.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن البلدية قامت بإزالة أربعة مبانٍ تحت الإنشاء، يتم بناؤها بدون تراخيص بناء، وعلى مواقع ليس عليها مستمسكات شرعية.

وأضاف أنه تمت كذلك إزالة ثلاثة أسوار حديثة الإنشاء مخالفة لنظام البناء، كما تمت إزالة مصنع بلوك تم إنشاؤه بدون تصريح في منطقة غير مخصصة للمصانع.

يأتي ذلك ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية، ومنع انتشار التعديات التي تساهم في بناء العشوائيات.