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أعربا عن تمنياتهما له بالتوفيق ومزيد من التقدم لشعب المملكة المتحدة

القيادة تهنئ "جونسون" لاختياره رئيسًا للوزراء لبريطانيا وإيرلندا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – برقيتَيْ تهنئة لدولة السيد بوريس جونسون بمناسبة اختياره رئيسًا للوزراء في المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.



وتفصيلاً، أعرب الملك المفدى -باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية- عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.

وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب المملكة المتحدة بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديق.