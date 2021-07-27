أعلى حصيلة منذ 3 أشهر.. "كورونا" يصيب 19761 تركيًّا خلال يوم

الفيروس أودى بحياة 51 مريضًا

أفادت وزارة الصحة التركية، اليوم "الثلاثاء"، بتسجيل 19761 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات في البلاد منذ مطلع مايو الماضي.

وأضافت الوزارة أنها سجّلت 51 وفاة بالفيروس في آخر 24 ساعة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 51048، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 5638178.