"بلدية الليث" تلزم المنشآت التجارية بتوفير معقمات الأيدي

ضمن منظومة الإجراءات الإحترازية من "كورونا"

وجّه رئيس بلدية محافظة الليث المهندس عبدالعزيز المالكي بإلزام جميع المنشآت التجارية بضرورة توفير معقمات الأيدي بمداخل ومخارج الأسواق والمطاعم وصوالين الحلاقة، مع التنبيه على جميع العاملين بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، واتباع الإرشادات.

يأتي ذلك في إطار منظومة الإجراءات الاحترازية من فيروس "كوررنا".