قارورة عطر تتجاوز المليون دولار وسباق المؤسِّس للإبل .. قصة جينيس 20 وكتابه!

نسخة الشرق الأوسط تضمنت قصصاً ملهمة لأفراد ومؤسسات عبروا حدود الممكن

تضمنت نسخة 2020 من كتاب جينيس للأرقام القياسية، عدداً من الأرقام المرتبطة بمنطقة الشرق الأوسط في السعودية ودبي وسوريا والأردن وغيرها ؛ حيث جاء من بين الأرقام القياسية من المملكة سباق الإبل الذي نظّمه مهرجان الملك عبد العزيز، الذي شارك فيه 6120 جملا كأكبر سباق للإبل.

وجاء برج خليفة في دولة الإمارات العربية المتحدة برقمَيْن قياسيَّيْن جديدَيْن لأكبر واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED، وأطول واجهة مبنى مضاءة بمصابيح LED، كذلك، ومن الإمارات أيضاً، تمكنت قارورة عطر قياسية الحجم أنتجتها شركة "روح دبي" من الدخول إلى قائمة الأرقام القياسية لأكبر عدد من قطع الألماس عليها بإجمالي 3571 ألماسة، وبلغ سعرها 1.295 مليون دولار.

وفي الفنون تمكنت الفنانة السورية، فايا يونان؛ في أن تصبح أول فنانة شرق أوسطية في العالم تبدأ مسيرتها الفنية بإنتاج أغنية عن طريق تمويل جماعي من جمهورها، بالتوازي اكتشف فريق أبحاث من جامعة كوبنهاجن أقدم قطعة خبز في العالم، يبلغ عمرها 14400 سنة، في الصحراء السوداء بالأردن.

ووفق ما نقلته "روسيا اليوم" تعقيباً على صدور نسخة عام 2020 من "جينيس"، قال المدير الإقليمي لمكتب "جينيس للأرقام القياسية" في منطقة الشرق الأوسط، طلال عمر: "حصل عديد من الشركات والأفراد من أنحاء الشرق الأوسط على ترويج عالمي واسع بحجزها مكاناً في نسخة هذا العام من كتاب جينيس للأرقام القياسية 2020، أكثر الكتب ذات حقوق النشر مبيعاً عبر التاريخ، وتضمنت نسخة الشرق الأوسط قصصاً ملهمة لأفراد ومؤسسات عبروا حدود الممكن وحصلوا على لقب (مميز رسمياً)".

يُذكر أن جينيس للأرقام القياسية قامت باحتساب حجم كتابها بالأرقام فتخطى عرض أوراق نسخة هذا العام مرصوفة بعضها مع بعض نحو 26.7 ميل في السماء؛ ما يعادل ارتفاع 5 قمم إيفرست أو 52 مرة من برج خليفة في دبي أو 17126 من سلطان كوسين؛ أطول رجل في العالم على قيد الحياة.

وإذا ما وضعت هذه الصفحات طولاً بعضها فوق بعض، فإنها ستشكل طريقاً بطول 293 ميلاً، ما يكفي لتغطية كل مساحة الأخدود العظيم من ولاية أريزونا الأمريكية، أو كل خطوط سكك الحديد لمترو أنفاق لندن.