"الصحة": تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 65077

أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس الموافق 21/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأربعاء، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 65077 إصابة، منهم 39% من السعوديين، و61% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 281 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.

وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2562 حالة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 36040 حالة.

وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 12 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 351 متوفىً.