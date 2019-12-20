خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة
تبادلا الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.