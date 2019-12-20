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تبادلا الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من ملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ‏- اتصالاً هاتفيًّا اليوم من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال الاتصال تبادل الأحاديث الأخوية حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.