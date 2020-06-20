إشبيلية يخطف تعادلاً ثميناً أمام برشلونة.. ريال مدريد يقترب من الصدارة

في الجولة 30 من الدوري الإسباني

خطف إشبيلية تعادلاً ثميناً بدون أهداف من نظيره برشلونة (متصدر الدوري)، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

بهذه النتيجة لازال برشلونة محافظاً على صدارة الليجا بـ65 نقطة، فيما رفع إشبيلية رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثالث.

ومنح التعادل السلبي بين برشلونة وإشبيلية فريق ريال مدريد (الثاني - 62 نقطة) فرصة الزحف نحو الصدارة بعد أن تقلص الفارق بينه وبرشلونة إلى ثلاث نقاط فقط.