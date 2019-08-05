بالفيديو.. مجمعات تجارية تفعّل سنة التكبير والتهليل عبر أنظمة الصوت

لاقت استحسان الكثير وطالبوا بتعميمها بالجهات الحكومية والمستشفيات

في بادرة غير مستغربة، أطلقت الكثير من المجمعات التجارية في كثير من مدن المملكة وعبر أنظمة الصوت الداخلية للمجمعات، تكبيرات عشر ذي الحجة؛ الأمر الذي لقي استحساناً كبيراً من زوار المجمعات.

وتأتي تلك المبادرة التي أُطلقت منذ سنوات في المجمعات التجارية لإحياء سنة المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في هذه الأيام، فضلاً عن إدخال الروحانية في نفوس زوار المجمعات ويجعلهم يعيشون تلك الأيام روحانيتها بتوحيد الله وتعظيمه وحمده، فضلاً عن إكسابهم الأجر والثواب.

وطالب الكثير بنشر تلك البادرة الطيبة في الجهات الحكومية والمستشفيات تحديداً، بحكم أن المرضى المنومين يحتاجون إلى مثل تلك الأجواء الروحانية.