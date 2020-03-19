شاهد.. الجيش الأردني ينتشر لتنفيذ قرار الحظر على العاصمة

مزود بأسماء المُصرّح لهم بالدخول في إجراء احترازي من كورونا

بدأ الجيش الأردني، صباح الخميس، بالانتشار لتنفيذ قرار إغلاق العاصمة عمان من جميع المنافذ؛ اعتبارًا من اليوم وحتى إشعار آخر؛ وذلك في إجراء احترازي وقائي من كورونا.

وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الأردني، العميد مخلص المفلح، قد قال في حديث تلفزيوني، أمس الأربعاء، نقلت تفاصيله صحيفة "الغد" الأردنية: إن "القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج العاصمة، ولن يُسمح لأي شخص بالدخول نهائيًّا".

ووفق "سبوتنك" الروسية، أضاف "المفلح" أنه سيتم تزويد القوات المسلحة بكشوفات بأسماء الأشخاص المُصرّح لهم؛ وذلك من الدوائر الرسمية والقطاع الخاص، وفقط ممن سيقدمون الخدمة وإدامة العمل للمواطنين".

وأشار إلى أن "الدخول سيقتصر على مَن طبيعة عمله تقتضي دخول عمان سواء قطاعات حكومية أو قطاع خاص خدمية".

وأكد أن "الدخول سيقتصر على من يواصلون العمل"؛ مهيبًا في الوقت نفسه بالمواطنين "بعدم الدخول إلى عمان إلا مَن تقتضي طبيعة عمله ذلك؛ حتى لا يحدث إرباك".