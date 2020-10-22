"بن حثلين": آلية الكشف عن العبث الجديدة الأولى من نوعها عالميًا وقريبًا الكشف عن تفاصيلها

ستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة

أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن آلية الكشف الجديدة عن العبث تأتي امتدادًا للعمل على تطوير منافسات مسابقات الإبل وستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على عالم الإبل، بل إنها تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنافسات العالمية وستكون بإذن الله مثالًا يحتذى به محليًا وعالميًا في مسابقات الجمال، مشيرًا أن تفاصيل الآلية سيتم الكشف عنها قريبًا .

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22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 04:35 PM

ستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة

"بن حثلين": آلية الكشف عن العبث الجديدة الأولى من نوعها عالميًا وقريبًا الكشف عن تفاصيلها

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الرياض

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أكّد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين أن آلية الكشف الجديدة عن العبث تأتي امتدادًا للعمل على تطوير منافسات مسابقات الإبل وستكون إضافة جديدة لإشراك الملاك في القضاء على هذه الآفة الدخيلة على عالم الإبل، بل إنها تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنافسات العالمية وستكون بإذن الله مثالًا يحتذى به محليًا وعالميًا في مسابقات الجمال، مشيرًا أن تفاصيل الآلية سيتم الكشف عنها قريبًا .

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