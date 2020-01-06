تكريم نزلاء بسجن الطائف لاعتناقهم الدين الإسلامي

أعربوا عن فرحتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة

نظمت شعبة التوجيه الفكري والمعنوي بالإدارة العامة لسجن الطائف بحضور مساعد مدير الإدارة العقيد سالم بن رزيني عسيري حفل تكريم عدد من النزلاء من عدة جنسيات لاعتناقهم الدين الإسلامي وذلك بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف، وبرعاية مدير الإدارة العقيد ماجد بن عيضه الثبيتي.

وقام مساعد مدير الإدارة بتلقين المسلمين الجدد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ثم جرى تكريمهم وتقديم وجبة عشاء للنزلاء بهذه المناسبة، سائلين الله لهم الثبات والتوفيق.

وأعرب المسلمون الجدد عن فرحتهم وسعادتهم باعتناق دين الإسلام والسلام والرحمة الذي دخلوه دون إكراه وعرفوا مبادئه بالحكمة والموعظة الحسنة.

يذكر أنه سبق إبرام عقد شراكة مجتمعية بين الإدارة العامة لسجن الطائف والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف لتعليم وإرشاد النزلاء الناطقين بغير اللغة العربية من المسلمين وغيرهم تعاليم وفضائل ديننا السمح وتأصيل المنهج الوسط الصحيح في نفوسهم بإقامة الدروس والدورات العلمية وتقديم الحقائب التعليمية وجلب المصاحف والكتيبات المترجمة إلى لغاتهم المختلفة.