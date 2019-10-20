الكويت: المحادثات مستمرة مع السعودية لاستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة

بعد حديث عن اتفاق "تاريخي" بين البلدين

قال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، يوم السبت، إن الكويت والسعودية ما زالتا تجريان محادثات بشأن استئناف إنتاج النفط من الحقول التي يتم تشغيلها بشكل مشترك في المنطقة المقسومة.

وجاءت تصريحات "الجار الله"، بعد أن ذكرت صحيفتا "القبس" و"الراي" الكويتيتان في وقت سابق، نقلاً عن مصادر لم تكشفا النقاب عنها أن الكويت والسعودية اتفقتا على استئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة.

وذكرت "القبس" أن مسؤولين حكوميين ونفطيين يمثلون البلدين التقوا، الخميس، ووقعوا اتفاقاً، فيما قالت صحيفة "الراي"، إن الطرفين وقعا اتفاقاً "تاريخياً"، دون أن تنشر مزيداً من التفاصيل.

وقالت "القبس": إن "الإنتاج من حقل الخفجي سيعود قريباً بعد استكمال بعض الإجراءات، كما سيستأنف الإنتاج من الوفرة خلال ثلاثة أشهر".

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومترًا مربعًا، على الحدود بين عضوي "أوبك" السعودية والكويت، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.

وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي "الخفجي" و"الوفرة" المشتركين في تلك المنطقة قبل أكثر من أربع سنوات، مما أدى إلى تقليص نحو 500 ألف برميل يوميًا أو 0.5 بالمئة من المعروض النفطي العالمي.