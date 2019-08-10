شاهد.. صور القيادة تستوقف حاجّاً لالتقاط سيلفي فخم بصعيد عرفات

"الإسلامية" تواصل تقديم خدماتها لضيوف برنامج خادم الحرمين

استوقفت السيارات المعدة لتنقل ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والتي تزينت بصور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أحد الحجاج الذي التقط معها سيلفي.

فيما تواصل الوزارة بقيادة وزيرها الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تقديم خدمات متميزة لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين البالغ عددهم 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من دول العالم على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله.