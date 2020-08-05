السودان.. توجيه الجيش بوضع إمكانياته تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف"

بعد توفير خيام إيواء ومواد غذائية للمتضررين جراء السيول في شرق النيل

وجّه رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، بوضع إمكانيات القوات المسلحة تحت تصرف "لجنة طوارئ الخريف".

ووجّه "البرهان" بوضع كتيبتين من سلاح المهندسين بالقوات المسلحة تحت إمرة "لجنة طوارئ الخريف".

وكانت القوات المسلحة قد وفرت آليات هندسية وخيام ومشمعات إيواء ومواد غذائية للمتضررين من السيول بشرق النيل.