بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274

مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.