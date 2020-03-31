بزيادة 6 حالات.. إصابات "كورونا" ترتفع في الأردن إلى 274

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.
الأردن وزير الصحة الأردني سعد جابر فيروس كورونا الجديد
مغادرة 4 مرضى للمستشفى بعد شفائهم
أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأوضح "جابر" أن العدد الكلي للإصابات يرتفع إلى 274 حالة؛ وفقًا لـ"سبوتنيك".
وأضاف أنه جرى تسجيل 4 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، وغادروا إلى منازلهم.