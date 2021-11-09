الشرطة الفرنسية تقبض على 3 أشخاص على صلة بمهاجم "كان"

الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً بعد

‬قبضت الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي طعن ضابط شرطة في مدينة كان الفرنسية أمس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً في الحادثة بعد.

ونجا ضابط شرطة من هجوم بسكين في كان أمس بعد تعرضه لهجوم بسكين من شخص.

0

09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 09:25 PM

الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً بعد

الشرطة الفرنسية تقبض على 3 أشخاص على صلة بمهاجم "كان"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 73

‬قبضت الشرطة الفرنسية اليوم (الثلاثاء) على ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بالشخص الذي طعن ضابط شرطة في مدينة كان الفرنسية أمس.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الجهات المكلفة بمكافحة الإرهاب لم تفتح تحقيقاً في الحادثة بعد.

ونجا ضابط شرطة من هجوم بسكين في كان أمس بعد تعرضه لهجوم بسكين من شخص.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021