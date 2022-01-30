بريدة.. مهرجان الكليجا يقدم دورات تدريبية متخصصة لرواد المهرجان

تُعنى بنشر ثقافة العمل الحر وبناء الهوية التجارية

يقدم مهرجان الكليجا بمدينة بريدة، للزوار والمهتمين بتسويق المنتجات الشعبية، جملةً من الفعاليات الهادفة، وتأصيل العمل الحر لأكثر من 150 أسرة منتجة بمشاركة 155 منفذًا للقطاع التجاري المتخصص في الأكلات الشعبية، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية؛ وذلك في مركز النخلة بمدينة بريدة.

كما تقدم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم (المنظم للمهرجان) -بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية- دوراتٍ تدريبية متخصصة تُعنى بنشر ثقافة العمل الحر وبناء الهوية التجارية، وأخرى بعنوان "تسعير وتغليف المنتجات"، بالإضافة إلى دورة بعنوان "مخطط العمل الحر"، وأخرى بعنوان "الاستثمار في الامتياز التجاري"، ودورة بعنوان "برامج تمويل المشاريع الصغيرة"، وورشة عمل بعنوان "الإرشاد للمشاريع متناهية الصغر"، التي يقدّمها نخبة من المدربين المتخصصين.