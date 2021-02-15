عسير.. تدشين مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة"

تهدف إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير "سعد الجوني"، مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة" المقدمة من إدارة شؤون المعلمين "بنات"؛ للاستفادة من المعلمين والمعلمات ذوي المؤهلات الإضافية؛ لضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.

وتهدف المبادرة إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة؛ لضمان استمرار التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز التعليم مدى الحياة، وزيادة الإنتاجية من خلال إيجاد الكوادر المؤهلة لتعليم التربية الخاصة، واستثمار المؤهلات الإضافية عبر عدة مراحل تشمل التحضير والتحقق والاستثمار.

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

2

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442 10:47 AM

تهدف إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة

عسير.. تدشين مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة"

بندر آل عوض

عسير

1 560

دشن مدير عام التعليم في منطقة عسير "سعد الجوني"، مبادرة "بادر لتعليم ذوي الإعاقة" المقدمة من إدارة شؤون المعلمين "بنات"؛ للاستفادة من المعلمين والمعلمات ذوي المؤهلات الإضافية؛ لضمان التعليم الجيد والشامل للجميع.

وتهدف المبادرة إلى دعم معاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة؛ لضمان استمرار التعليم الجيد والمنصف والشامل، وتعزيز التعليم مدى الحياة، وزيادة الإنتاجية من خلال إيجاد الكوادر المؤهلة لتعليم التربية الخاصة، واستثمار المؤهلات الإضافية عبر عدة مراحل تشمل التحضير والتحقق والاستثمار.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021