"الجمارك" تنفي رفع رسوم عدد من السلع

أكدت أنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير عليها

نفت الجمارك السعودية، رفع أسعار بعض السلع بعد تداول شائعات تفيد عن رفعها بداية من اليوم.

وذكر حساب الجمارك على "تويتر": أنه "بناءً على التساؤلات الواردة حول رفع الرسوم الجمركية لعدد من السلع، نفيدكم بأنه لم يبدأ تطبيق أي تغيير على الرسوم".

وأضافت: "للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عبر مركز الاتصال الموحد 1918 لخدمتكم بشكل أفضل".