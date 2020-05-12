جازان.. ضخ أكثر من 2.2 مليون متر مكعب مياه و1785 اختبار جودة في أسبوع

جبر: سجّلنا 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على المنطقة و185 عملية ميدانية

ضخت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 2.2 مليون متر مكعب من المياه لجميع محافظات المنطقة ومراكزها.

وأوضح مدير عام خدمات المياه بجازان المهندس بندر بن ناصر جبر؛ أن الإدارة أجرت في الفترة نفسها 1785 اختباراً لجودة المياه، وتسجيل 11762 رحلة لصهاريج توزيع المياه على منطقة جازان، و185 عملية ميدانية، إلى جانب تنفيذ عديد من الجهود وأعمال التعقيم والتطهير لها، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.