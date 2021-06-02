هيئة النقل: مليون مستفيد من الخدمات الإلكترونية في "نقل"

من خلال 5 خطوات يمكن إنجازها عبر البوابة الإلكترونية

كشفت الهيئة العامة للنقل عن استفادة أكثر من مليون شخص من الخدمات الإلكترونية المقدمة في "بوابة نقل" التابعة للهيئة، التي تدعم قطاعات النقل البري والبحري، بأكثر من 200 خدمة إلكترونية، حيث اختصرت الإجراءات بدء ممارسة الأعمال في أنشطة النقل من 17 خطوة سابقاً إلى 5 خطوات إلكترونية حالياً يمكن إنجازها من خلال هذه البوابة الإلكترونية.

ويعد قطاع النقل من القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي تشهد تنامياً كبيراً في ظل رؤية المملكة 2030 التي تستهدف أن تكون المملكة العربية السعودية مركزاً لوجستياً عالمياً.

وقالت الهيئة: "بوابة نقل" تخدم أكثر 30 نشاطاً في قطاع النقل، حيث تم إصدار 15000 ترخيص بمختلف الأنشطة، و إصدار أكثر من 700 ألف بطاقة تشغيل وأكثر من 150 ألف بطاقة سائق، كما يمكن من خلال البوابة تسجيل المركبات، وتسجيل السفن، إلى جانب إصدار بطاقات المساحين البحريين، وإصدار شهادات الاعتراف والتأمين، وإصدار خطابات المرور، ووفقاً للمعدل اليومي نجحت بوابة نقل بتقديم أكثر من 3000 عملية إلكترونية على مدار الساعة؛ مما يسهم بالارتقاء بقطاع النقل ليصبح أكثر حيوية ومرونة وصولاً نحوَ نقلٍ للمستقبل، ليواكب تطلعات المستفيدين.

وأضافت أنها افتتحت خلال الشهر الماضي 16 مركزاً لخدمات الأعمال في 15 مدينة في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بهدف تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين من خلال الباقة الرقمية التي توفرها بوابة نقل.

وأردفت: سيتمكن الناقل من إنجاز أعماله عبر مختصين يتواجدون في هذه المراكز لخدمة الزائر والمستفيد، وستكون مراكز خدمات الأعمال متاحة حالياً لجميع عملاء الهيئة.

وأكدت الهيئة أن انتشار المراكز في أرجاء المدن السعودية جاء مراعياً لجميع الاحتياجات للناقلين.

يُذكر أن بوابة نقل منصة إلكترونية تُمكّن العاملين في مجال النقل البري والبحري، أفراداً ومنشآت، من التقديم عن بُعد على مختلف التراخيص الضرورية لممارسة أعمالهم، وإتمام جميع الإجراءات ومعالجتها إلكترونياً دون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، أو إلى طباعة أية معاملات ورقية.