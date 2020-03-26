أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن

تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا تماشيًا مع قرار منع التجول

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.

وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة إغلاق المقابر منع التجول فيروسو فيروس كورونا الجديد

13

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441 12:35 AM

تبدأ من السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا تماشيًا مع قرار منع التجول

أمانة العاصمة المقدسة تعلن إغلاق المقابر بالمنطقة وتحديد أوقات الدفن

هادي العصيمي

مكة المكرمة

1 6,504

أعلنت وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التجهيز مواعيد الدفن في جميع مقابرها الموزعة في منطقة مكة، التي تبدأ من الساعة السادسة صباحًا حتى الثانية ظهرًا؛ وذلك تماشيًا مع قرار منع التجول بالمنطقة.

وقال مدير إدارة التجهيز عبدالله عقيل إن هذه الإجراءات تأتي نظرًا للظروف الراهنة، وتماشيًا مع قرار منع التجول في المنطقة، وإجراءات وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة إغلاق المقابر منع التجول فيروسو فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020