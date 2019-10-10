"الدفاع" تطرح 25 وظيفة إدارية بقوات الدفاع الجوي

التقديم من خلال "جدارة" على موقع الخدمة المدنية

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر 25 وظيفة إدارية "للرجال والنساء" بقوات الدفاع الجوي بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية.

وأشارت إلى أن الوظائف مطروحة للحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام "الإدارية".

وذكرت الوزارة أنه على الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف "جدارة" على موقع وزارة الخدمة المدنية: https://www.mcs.gov.sa.

تفاصيل أكثر هنا: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/88.aspx