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اندلع قبل نحو أسبوعين وتم إخماده في حينه

حقيقة حرائق وادي بيش في الفيديو المتداول

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعية فيديو لحرائق في وادي بيش شمال جازان، عبر منصات التواصل الاجتماعية.

وكان فيديو الخبر المتداول في قنوات التواصل الاجتماعي عن حريق في وادي بيش في أشجار الدوم قديم، وقد اندلع قبل نحو أسبوعين، وتم إخماده في حينها، واتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص.



