إيران.. شَعر السائق بالنعاس فوقعت الكارثة

لَقِيَ تسعة إيرانيين مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح؛ إثر اصطدام شاحنة بحافلة ركاب صغيرة في وسط إيران؛ بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي، الأربعاء.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن موقع التلفزيون الإيراني، أن المأساة وقعت على طريق سريع شمال محافظة أصفهان، الثلاثاء؛ مشيرًا إلى أن حادث الاصطدام أدى إلى انقلاب الحافلة الصغيرة.

وقالت الشرطة الإيرانية: إن سبب الحادث هو نعاس سائق الشاحنة.

ومع أن شبكة الطرق في إيران تُعتبر في حالة جيدة عمومًا؛ إلا أنها تسجل أحد أعلى معدلات الوفيات على الطرق في العالم.

وتعزو السلطاتُ الأسبابَ الرئيسية للحوادث المرورية في إيران، إلى عدم التزام السائقين بقواعد القيادة؛ فضلًا عن الحال المتردية لأسطول السيارات.