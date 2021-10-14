"ﺍﻟبلوي" ﻳﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ الفشل الكلوي ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ

يعمل "حارس أمن" في مستشفى الملك خالد بتبوك

ﻓﻲ ﺑﺎﺩﺭﺓ ﺃﺧﻮﻳﺔ ﺣﺎﻧﻴﺔ، ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ مشهور بن مهدي الحمري البلوي (29 ﻋﺎﻣﺎً)، أحد ﺳﻜﺎﻥ ﻣنطقة تبوك، أﺭﻭﻉ ﺃﻣﺜﻠة ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ حين ﺗﺒﺮﻉ ﺑﻜﻠﻴﺘﻪ ﻟﻴﻨﻘﺬ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ "عبير البلوي" ﺫﺍﺕ ﺍﻟـ 26عاماً ﻣﻊ معاناتها من ﺍﻟﻐﺴﻴﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ، فيما أجريت الجراحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.



‏وﺃﺳﻬﻢ "ﺍلبلوي" ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻠﻪ -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ- ﻓﻲ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺷﻘﻴﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻜﻠﻮﻱ ﺍﻟﻤﺰﻣﻦ.



ويعمل "مشهور البلوي" حارس أمن في مستشفى الملك خالد بتبوك.