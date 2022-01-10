حالة أمطار رعدية على الباحة.. و"الأرصاد": تتواصل حتى 8 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة الباحة، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وغامد الزناد.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.