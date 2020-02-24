وزراء الصحة العرب يناقشون جاهزية المنشآت للطوارئ وفيروس كورونا

سيبحث عدداً من المواضيع الصحية منها إدارة الكوارث والطوارئ

يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب اجتماعاً له بعد غد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة برئاسة وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد؛ وذلك للتحضير لأعمال الدورة (53) لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقدها الخميس المقبل برئاسة مملكة البحرين.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، الدكتورة هيفاء أبو غزالة؛ في تصريح لها اليوم، إن الدورة (53) لمجلس وزراء الصحة العرب ستبحث عدداً من المواضيع الصحية منها، موضوع إدارة الكوارث والطوارئ في المجال الصحي وأهميتها في ظل الأحداث السياسية المتتالية والصحة في جميع السياسات، ودعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية، ووباء فيروس كورونا المستجد.

وأضافت، أن مشروع جدول أعمال المجلس الوزاري ومكتبه التنفيذي يتضمن أيضاً، التجارب الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجال الصحي وتوحيد التشريعات الصحية في الدول العربية والهيئة العربية لخدمات نقل الدم وجائزة الطبيب العربي والدورة التدريبية حول التغطية الصحية الشاملة والصحة والبيئة وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية.

ويشمل جدول الأعمال الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 73 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف "مايو 2020"، وتوحيد معايير خطط الطوارئ والكوارث، وجاهزية المنشآت الصحية الفنية والإدارية لتكون جاهزة للاستجابة السريعة للطوارئ والكوارث، وإطار عمل لوضع إستراتيجيات التمويل لإشراك القطاع الخاص من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة، ودور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز القطاع الصحي بالدول العربية والتعاون العربي - الصيني في المجال الصحي والحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب في عضويته كلاً من: المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والأردن والإمارات والبحرين ومصر والمغرب.