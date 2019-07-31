الجيش اليمني يسقط "طائرة" حوثية إيرانية الصنع

أثناء محاولتها التجسس على مواقعه في الدريهمي

أسقطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الأربعاء)، طائرة استطلاع مسيّرة، تابعة لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الطائرة المسيّرة كانت تحاول التجسس على مواقع قوات الجيش الوطني في مديرية الدريهمي.

وأضاف أنه تبين بعد فحص حطام الطائرة أنها إيرانية الصنع.