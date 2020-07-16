أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

تسعى إلى إبطاء انتشار الفيروس عبر التنقل

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

فيروس كورونا الجديد

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16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441 09:26 PM

تسعى إلى إبطاء انتشار الفيروس عبر التنقل

أمريكا تمدد القيود المفروضة على السفر إلى كندا والمكسيك حتى 20 أغسطس

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، اليوم (الخميس)، أنها ستمدد القيود المفروضة على السفر غير الضروري عبر المعابر البرية مع كندا والمكسيك حتى 20 من أغسطس؛ تطبيقًا لإجراءات فيروس كورونا المستجد.

وذكر تشاد وولف القائم بأعمال الوزير في تغريدة على "تويتر" أن التعاون الوثيق مع كندا والمكسيك أتاح التصدي لجائحة كوفيد-19، وإبطاء انتشار الفيروس عبر السفر.

وأشارت "رويترز" الاثنين الماضي إلى أن كندا والولايات المتحدة تستعدان لتمديد الحظر المفروض لمكافحة انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

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فيروس كورونا الجديد

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