الملك يدشن 21 مشروعاً للطرق بالقصيم

بتكلفة إجمالية تزيد على 1.34 مليار ريال

دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 21 مشروعاً في منطقة القصيم بتكلفة تزيد على 1.34 مليار ريال، تتضمن إنشاء طرق رئيسة وأخرى ثانوية، إضافة إلى ازدواج واستكمالات لبعض الطرق وتقاطعات وجسور.

وتضمنت المشاريع التي تم تدشينها استكمالات الدائري الداخلي بمدينة بريدة بطول 37 كلم، وتنفيذ طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز "امتداد طريق الشقة المطار" بطول 20 كلم، والذي يربط محطة القطار بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي، إضافة إلى تنفيذ طريق الدرعية بطول 22 كلم، وهو طريق مزدوج يربط مطار الأمير نايف وجامعة القصيم بالمحافظات الجنوبية لمنطقة القصيم.

واشتملت المشاريع أيضاً على استكمالات دائري محافظة الرس بطول 42 كلم، وأربعة تقاطعات، إلى جانب تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق "الرياض- المدينة" السريع، وتنفيذ مدخل لمحافظة عنيزة بطول 5 كلم، وعدد من التقاطعات العلوية على الطرق الرئيسة بمنطقة القصيم، وازدواج لبعض الطرق بمنطقة القصيم بطول إجمالي 22 كلم.

وتواصل وزارة النقل العمل على تنفيذ 33 مشروعاً بمنطقة القصيم، ومن أهمها الممر السفلي على طريق الملك عبدالله بمدينة بريدة وتقاطع طريق الملك فهد مع طريق الطرفية وتقاطع الدرعية وازدواج طريق المذنب ساجر، ومحول عنيزة الداخلي وازدواج دائري البدائع.

وستسهم المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في تسهيل انتقال قاطني المنطقة، عبر طرق مختصرة توفر الوقت والجهد، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، وتقليل الازدحام المروري على الطرق القائمة.

وعملت الوزارة على صيانة 5344 كلم من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة بالمنطقة بتكلفة تقدر بحوالي 323 مليون ريال، إضافة إلى إجراء صيانة وقائية لبعض الطرق بـ 178 مليون ريال، وصيانة الطرق الترابية بطول 4500 كلم تتم صيانتها من خلال موظفي ومعدات الوزارة، إلى جانب 1634 كلم ضمن عقد صيانة ترابية بقيمة 16 مليون ريال.