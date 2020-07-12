349 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة

عدد المرضى بلغ 4.458

سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408 حالات.

فيروس كورونا الجديد

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12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441 08:19 PM

عدد المرضى بلغ 4.458

349 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين خلال 24 ساعة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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سجَّلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 349 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وبيَّنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 4.458 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة بأن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408 حالات.

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فيروس كورونا الجديد

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