أمطار على مرتفعات جازان تسيل على إثرها أودية

الدفاع المدني يدعو للحذر والتقيد بإجراءات السلامة

تشهد عدد من المحافظات الجبلية بمنطقة جازان، أمطارًا ما بين المتوسطة والغزيرة سال على إثرها عدد من الأودية.

من جانبها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وأهابت بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.