"كورونا" يقسو على لبنان .. 1550 إصابة في يوم

سجّل لبنان 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 58645 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 501 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25694.
فيروس كورونا الجديد
عدد الوفيات يرتفع إلى 501
سجّل لبنان 1550 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 58645 إصابةً.
وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم (الخميس)، أنّ عدد الوفيات زاد إلى 501 حالةً بعد تسجيل حالتي وفاة.
وأضافت أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 25694.