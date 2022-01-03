ثانوية "ابن كثير المكي" الأولى في اختبار القدرات العامة على مستوى السعودية

وفقًا لمؤشر "تقويم التعليم".. وهى المرة الثالثة التي تحصد فيها المدرسة هذا المركز

حصدت ثانوية "ابن كثير المكي" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض المركز الأول على مستوى السعودية في اختبارات القدرات العامة التي يجريها مركز قياس -هيئة تقويم التعليم والتدريب. وهي المرة الثالثة الني تحقق فيها المدرسة هذا المركز؛ إذ سبق لها ذلك في عامَي 1437 و1439هـ.

وقد نشرت "تقويم التعليم والتدريب" النتائج عبر مؤشر تدريب، وهو مؤشر تقدمه الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم. ويقدم المؤشر ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.

ويهدف المؤشر إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس لتجويد أدائها، وتحسين مخرجاتها. كما يساعد المؤشر الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم.