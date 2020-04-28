"العبدالعالي": 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من المواطنين و77% لغير السعوديين

118 حالة حرجة تتلقى العلاج بالعناية المركزة في المستشفيات والمراكز الطبية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي اليوم، أن 23% من الإصابات الجديدة بكورونا من السعوديين و77% من غير السعوديين.

وقال إن من بين المصابين 118 حالة حرجة تتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الطبية بالعناية المركزة

وتابع "العبد العالي"، أنه تم تسجيل 1266 إصابة جديدة في المملكة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 20077 إصابة، وعدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 253حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (2784) حالة .

وأضاف المتحدث أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 152 متوفى.