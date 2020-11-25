شرطة مكة تطيح بـ5 ارتكبوا جرائم سرقة من المحلات التجارية

توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على (ثلاثة مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من جرائم السرقة من المحلات التجارية.

وقال "الغامدي": تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيداً لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.