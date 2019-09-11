مبلغ ملياري .. هذا ما جنته السعودية من ارتفاع أسعار الذهب

بناءً على أرقام تقرير شهري يصدره مجلس الذهب العالمي

مع ارتفاع أسعار الذهب، الذي يعد ملاذاً آمناً، إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري، صعدت قيمة احتياطيات الذهب التي تملكها دول عربية، على رأسها السعودية؛ التي تمتلك أكثر من 323 طناً من الذهب بقيمة 13 ملياراً و747 مليون دولار؛ حيث جنت المملكة من ارتفاع المعدن الأصفر 1.078 مليار دولار.

وبناءً على مجلس الذهب العالمي، الذي يصدر تقريراً شهرياً حول احتياطيات دول العالم من المعدن النفيس، فقد ارتفع متوسط سعر أونصة الذهب من 1323.25 دولار سجلتها في مارس الماضي، إلى 1427 دولاراً في يوليو الماضي.

ويوضح جدول نشره الأربعاء موقع "روسيا اليوم"، المكاسب التي جنتها المملكة ودول عربية من ارتفاع أسعار المعدن النفيس، علماً أن هذه الدول لم تغيّر احتياطيها من الذهب منذ مارس الماضي، بناءً على بيانات مجلس الذهب العالمي.