العثور على المفقود "البارقي" في أحد المساجد مصابًا وفي حالة إعياء

جرى نقله إلى مستشفى المجاردة العام

عثر ذوو المواطن عامر بن حسن البارقي، والذي فقد منذ صباح أمس بعد نقله لمستشفى المجاردة، حيث يعاني من حالة صرع وبعض الاعتلالات العقلية، إلا أنه اختفى بعد وصوله للمستشفى.



وقال أحد إخوان "البارقي" إنهم عثروا على شقيقهم في أحد مساجد "خاط"، وهو في حالة إعياء شديد وبه بعض الكدمات والجروح، وجرى نقله عبر سيارة الإسعاف إلى مستشفى المجاردة العام.



بدورها ثمنت الأسرة لكل من قام بمساندتهم في عمليات البحث، وعلى رأسهم الأجهزة الأمنية وفريق ساعد.