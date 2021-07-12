أمين حائل يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية الاستثمار بواجهة المنطقة الترفيهية

بيّن دور الأمانة في دعم المستثمرين ورجال الأعمال في توفير الأراضي ومنح التراخيص

ناقش أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة السيدة مارتيناسترونغ والوفد المرافق لها،عددًا من الموضوعات منها التنمية العمرانية بالمنطقة ودور الأمانة في المحافظة على البيئة في ظل توجيهات سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وفقاً لرؤية المملكة 2030.



وتناول المهندس "أبو راس" مع "سترونغ" أهمية الاستثمار بواجهة حائل الترفيهية، والتعريف بأهمية الاستثمار السياحي ودور الأمانة في دعم المستثمرين ورجال الأعمال في توفير الأراضي ومنح التراخيص ضمن التنمية العمرانية .

وأكد أمين المنطقة للقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، الدعم الكبير اللامحدود الذي يحظى به القطاع البلدي من قبل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل لتحقيق كافة متطلبات المواطنين لهذا القطاع الحيوي الهام.

وفي نهاية الزيارة تم تبادل الهدايا التذكارية، حيث قدمت الأمانة درعاً تذكارياً لواجهة حائل الترفيهية، وقد قدمت السيدة سترونغ شكرها وتقديرها لحسن الضيافة والاستقبال.