بالفيديو.. أمريكي بالسعودية: المملكة الأكثر أمانًا وقامت بالكثير للسيطرة على "كورونا".. ما تفعله رائع وجيد

خلال مقطعٍ نشره ردًّا على الدعوات له للعودة لبلاده التي وصفها بـ"بركان ثائر"

تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو -تُرجم للعربية- لأمريكي يعمل بالسعودية يظهر خلاله وهو يشيد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة للتصدي لفيروس كورونا، واصفًا السعودية بالبلد الأكثر أماناً من بلاده التي انتشر فيها الوباء، ووصلت فيها الحالات المصابة لأكثر من 50 ألف مصاب في مختلف المدن، مع التزايد السريع للوباء.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات متسارعة غير مسبوقة للقضاء على انتشار الفيروس، مؤكدًا أن ما يحدث في السعودية عمل رائع وجيد يجب أن تحذو حذوه كافة البلاد، داعيًا حكومة بلاده إلى النظر إليه والعمل بمثله في هذه الظروف.

وأكد المواطن الأمريكي أنه لا يمكن له أن يقدم على السفر إلى الولايات المتحدة في هذه الظروف؛ فنيويورك وحدها بها أكثر من 50 ألف إصابة بكورونا، ورغم هذا لم تغلق بلادي الحدود كما فعلت السعودية، ساخرًا من المعلومات التي تقول إن أمريكا ستقوم بإخلاء المواطنين الأمريكان من السعودية، مؤكدًا أن هذا ضرب من الجنون؛ لأن بلاده بها أكثر إصابات بالفيروس حول العالم.

وسخر الأمريكي خلال المقطع من الدعوات التي وصلت إليه من زملائه وبعض وسائل الإعلام، لترك السعودية خوفًا من الوباء والسفر إلى أمريكا، مبينًا أن السفر إلى أمريكا هو بمثابة القدوم على بركان ثائر في ظل انتشار الفيروس بسرعة.

ووصف السفر إلى أمريكا في هذا الوضع بالجنون بعد ارتفاع أعداد المصابين فيها، ممازحًا أصحابه: "لو قبّلتم إصبع رجلي الكبير لما ذهبت إلى أمريكا؛ فالسعودية تقوم بعمل عظيم للتصدّي لفيروس كورونا، وهي البلد الأقل تضررًا بالعالم من الفيروس في ظل الجهود المميزة للسلطات السعودية والخدمات الطبية الراقية".

وعلّق مغرّدون على المقطع الذي تم تداوله بنطاق واسع، بالشكر للمملكة وقيادتها التي وفرت كل الإمكانات للمواطن والمقيم لينعم على أراضيها بالأمن والأمان والصحة ورغد العيش، واصفين الجهود التي تقدمها المملكة بالجبارة للتصدي للوباء الذي انتشر في معظم الدول التي تدّعي رقيّها ورفاهيتها، وأظهرت الأزمة فشلها الذريع في تقديم الخدمات لمواطنيها، فضلًا عن المقيمين على أراضيها.

